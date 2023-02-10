Происшествия 10 февраля 2023, 15:28 Дело об убийстве одного из богатейших россиян 90-х раскрыли спустя 25 лет Правоохранители задержали участника похищения и убийства депутата Госдумы Горячева Telegram

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Сотрудники правоохранительных органов устроили маски-шоу для поимки одного из причастных к похищению и убийству депутата Госдумы Марка Горячева. Кадры опубликовали в Telegram-канале «112».

Маски-шоу устроили в квартире соратника криминального авторитета. Задержанный рассказал правоохранителям обстоятельства убийства, совершенного 25 лет назад — в 1997 году.

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На момент гибели Горячева считали одним из богатейших россиян. На протяжении долгого времени правоохранители предполагали, что депутат скрывается за пределами страны. Но признательные показания задержанного раскрыли реальную картину.

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По его словам, изначально депутата похитили недалеко от Торжковского рынка и увезли в дачный поселок в Выборгском районе. Спустя какое-то время Горячева убили и расчленили. Останки депутата выбросили в Невский залив, привязав к телу блины от штанги.

По данным авторов Telegram-канала, правоохранители установили весь состав лиц, причастных к смерти Горячева. В него вошли шесть человек, включая организаторов и исполнителей.