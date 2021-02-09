Дело об убийстве из-за громкой музыки возбудили в отношении жителя Сахалина

Уголовное дело об убийстве соседки по квартире из-за слишком громкой музыки возбудили в отношении жителя Сахалина, сообщил сайт VSE42.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по региону.

По информации следователей, в одной из квартир в городе Макаров знакомые распивали вместе спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт из-за играющей музыки. В итоге 49-летний местный житель ударил подругу ножом в голень, рассказал сайт «Дни.ру».

Пострадавшую отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Женщина скончалась от полученных травм. Предположительный убийца пытался обвинить в произошедшем приятельницу погибшей. Следователи выяснили, что эта информация является ложной. Сахалинца заключили под стражу.