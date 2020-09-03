Дело об изнасиловании девочки возбудили в отношении жителя Удмуртии

Дело возбудили в отношении жителя Воткинска по делу об изнасиловании восьмилетней девочки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено два года назад в Ижевске. Подозреваемого установили только через полтора года. Уточняется, что в дневное время школьница возвращалась домой. Когда она зашла в подъезд, за ней направился злоумышленник. На первом этаже он совершил нападение и применил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, пишет IZHLIFE.

«Экспертным путем установлено, что на одежде потерпевшей в месте, где по ее словам к ней прикасался преступник, обнаружены и идентифицированы запаховые следы 50-летнего жителя города Воткинска», — пояснили следователи.

Полиция установила факт его нахождения в момент совершения преступления у дома потерпевшей. Она опознала одежду мужчины. Уголовное дело передали в суд. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.