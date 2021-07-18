Дело о жесткой посадке Ан-28 поставили на контроль центрального аппарата СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела о жесткой посадке пассажирского самолета Ан-28 в Томской области на контроль центрального аппарата СК. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему об обстоятельствах произошедшего. Расследование дела поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Самолет Ан-28, в пятницу днем выполнявший рейс из Кедрового в Томск, перестал выходить на связь и пропал с радаров. Аварийный маяк сработал в Бакчарском районе Томской области. Для поиска самолета в эту местность направили авиацию. Вскоре спасателям удалось обнаружить воздушное судно.

Самолет совершил жесткую посадку. В полете у Ан-28 отказали оба двигателя. По данным СК, на борту находились 18 человек. Все люди выжили.

По данному факту Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Накануне СК показал видео с кадрами, снятыми на месте жесткой посадки Ан-28.