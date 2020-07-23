Дело о торговле самодельным оружием в Приморье направили в суд

Как рассказали следователи, мужчины начали продавать «кустарное» оружие в прошлом году. Так, один из партнеров покупал огнестрельное оружие и передавал его напарнику для дальнейшей реализации в Октябрьском районе.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. У подозреваемых изъяли два карабина, ружье, револьвер, винтовку и порядка 400 единиц патронов разного калибра, пишет «Газета.ру».

В отношении жителей региона возбудили уголовные дела, которые были направлены в Октябрьский районный суд региона.