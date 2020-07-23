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    23 июля 2020, 10:55

    Дело о торговле самодельным оружием в Приморье направили в суд

    Полина Петрова

    Дело о торговле жителями Приморья самодельным оружием и боеприпасами направили в суд, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
    Дело о торговле самодельным оружием в Приморье направили в суд

    Как рассказали следователи, мужчины начали продавать «кустарное» оружие в прошлом году. Так, один из партнеров покупал огнестрельное оружие и передавал его напарнику для дальнейшей реализации в Октябрьском районе.

    Незаконные действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. У подозреваемых изъяли два карабина, ружье, револьвер, винтовку и порядка 400 единиц патронов разного калибра, пишет «Газета.ру».

    В отношении жителей региона возбудили уголовные дела, которые были направлены в Октябрьский районный суд региона.

    Новости SMI.FM