25 ноября 2020, 20:22
Дело о стрельбе после ДТП передали в суд в ХМАО
Уголовное дело мужчины, который застрелил своего оппонента после ДТП, передали в суд в поселке Выкатном. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Югре.
Выяснилось, что все участники аварии были пьяны. Они стали выяснять, кто виноват в произошедшем. Завязалась драка, в ходе которой был застрелен человек. Уточняется, что ни стрелявший, ни его жертва в ДТП участия не принимали. Сейчас обвиняемый в убийстве задержан.