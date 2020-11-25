Дело о стрельбе после ДТП передали в суд в ХМАО

Выяснилось, что все участники аварии были пьяны. Они стали выяснять, кто виноват в произошедшем. Завязалась драка, в ходе которой был застрелен человек. Уточняется, что ни стрелявший, ни его жертва в ДТП участия не принимали. Сейчас обвиняемый в убийстве задержан.