Происшествия 25 мая 2023, 10:05 Дело о смертельной аварии на юго-западе Москвы передали в СК СК взял под свой контроль дело о смертельной аварии на юго-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Следственный комитет (СК) России по Москве забрал уголовное дело об аварии, в которой погиб 34-летний фельдшер, у правоохранительных органов. Теперь оно под особым контролем, заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проведут следственные мероприятия и установят полную картину произошедшего.

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В ведомстве рассказали, что в ночь с 24 на 25 мая на пересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта произошла авария. Таксист на автомобиле Hyundai Sonata влетел со всей скорости в Ford скорой. Виновник проехал перекресток на красный сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали все пассажиры второй машины: водитель, два фельдшера и пациент. Их госпитализировали. От полученных травм врач Евгений Лапкаев скончался в больнице.

В отношении таксиста завели уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Прикамье 24 мая пьяный водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в трубу и вылетел с трассы. На момент ДТП в салоне находились 10 человек. Один из них погиб, еще трое пострадали.

Против виновника возбудили уголовное дело.