Происшествия 24 января 2023, 03:05 Дело о падении шестилетней девочки с батута в Петербурге взяла на контроль прокуратура Прокуратура Петербурга проконтролирует ход проверки СК по делу о падении девочки с батута Unsplash

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Ход и результаты процессуальной проверки по делу о травмировании шестилетней девочки взяла на контроль прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверку проводит Следственный комитет. По предварительным данным, 22 января шестилетняя девочка упала при прыжках на батуте. Батутный парк находится в одном из домов по Выборгской набережной. Девочка получила травму позвоночника, ее госпитализировали.

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СК выясняет все обстоятельства и причины. Прокуратура Выборгского района будет контролировать ход проверки Следственного комитета.

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В начале декабря 2022 года подобный случай произошел в батутном парке в торговом центре на Пулковском шоссе. Во время прыжков десятилетняя девочка повредила позвоночник, врачи диагностировали закрытый перелом позвонка в грудном отделе.