Дело о массовом отравлении студентов возбудили в Комсомольске-на-Амуре

После массового отравления студентов строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Из-за некачественной пищи в инфекционные отделения больниц были доставлены 16 студентов. Пострадали также два преподавателя. У всех выявили кишечную инфекцию. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи устанавливают точное число заболевших. Выясняется, что именно стало источником распространение инфекции.

Массовое отравление несколькими днями ранее произошло также в Нововятске Кировской области. В больницу попали 22 ребенка. Также врача на дом вызывали к 26 детям и 10 взрослым с аналогичными симптомами. Кировский «Водоканал» ведет проверку питьевой воды.

Некачественная вода неоднократно остановилась причиной кишечного отравления у жителей Каспийска. После нескольких крупных вспышек было решено модернизировать водопровод в регионе.