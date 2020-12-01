Дело о краже 32 млн рублей из автосалона возбудили в отношении кассира

По предварительной информации, 38-летняя кассир могла похитить деньги из касс сети автосалонов. Уточняется, что из одной пропало более 1,7 миллиона рублей, а из другой — более 14,5 миллиона. Еще одна касса опустела почти на 6,5 миллиона рублей.

В целом размер ущерба составил порядка 32,1 миллиона рублей. Отмечается, что во всех автоцентрах установлены камеры видеонаблюдения. Теперь подозреваемую ищет полиция. Ориентировки направлены во все отделения МВД.