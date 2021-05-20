Дело о гибели трех человек при взрыве в палатке с шаурмой в Ростове-на-Дону передали в СК РФ

Уголовное дело, возбужденное в Ростове-на-Дону по факту гибели трех работников ларька с шаурмой, которые пострадали от взрыва газового баллона на рабочем месте, передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратились родственники одного из погибших вследствие несчастного случая. Семья пострадавшего работника палатки с шаурмой боится, что виновники трагедии не получат справедливого наказания.

Александр Бастрыкин направил дело в центральный аппарат СК и взял его на личный контроль.

Пожар в палатке с шаурмой произошел ночью 7 января из-за взрыва газового баллона. Пострадали трое мужчин, которые позже скончались от полученных ран.