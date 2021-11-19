Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели медсестры в Сургуте

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбудили в Сургуте после гибели медсестры. Следователи проверяют информацию о том, что женщина могла совершить суицид из-за травли на работе.

Дело возбудили по 110-й статье УК РФ, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

По словам собеседника агентства, следственным путем проверяется в том числе и версия о возможной причастности коллег по работе к принятию потерпевшей такого решения.

О том, что причиной самоубийства медсестры могла стать травля на работе, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на мужа покойной. Мужчина заявил, что его супругу буквально вынудили уйти с работы, причем она была не в силах даже отработать положенные две недели после написания заявления. Погибшей был 41 год, в Сургутской клинической травматологической больнице она работала медсестрой-анестезиологом.