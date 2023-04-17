Эксклюзив 17 апреля 2023, 19:01 Дело Хачатуряна будут рассматривать в составе трех судей Адвокат Чугуашвили: суд рассмотрит дело Хачатуряна коллегиально РИА «Новости»

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Бутырский суд начал процесс по так называемому делу Михаила Хачатуряна, которого убили три его дочери. Ему вменили сексуальное насилие и причинение тяжкого вреда их здоровью. Адвокат родственников Михаила Георгий Чугуашвили рассказал «360», что дело будут рассматривать коллегиально, то есть в составе трех судей.

«Сегодня выдвигался вопрос о рассмотрении дела единолично судьей или коллегиально, в составе трех профессиональных судей. Было заявлено, что мы хотим, чтобы судебное следствие было рассмотрено исключительно коллегиально. Заявление было удовлетворено», — сообщил собеседник канала.

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Он добавил, что, по версии защиты, дело Хачатуряна базируется только на показаниях дочерей.

«Пусть остальные судьи оценят все доказательства и придут к выводу. Посмотрим, как они будут решать», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что обвинительное заключение не соответствует требованиям закона: не установлены ни место, ни способ, ни время, ни обстоятельства совершения преступления, ни события. Все это должен устанавливать не суд, а следствие. Поэтому, по мнению Чугуашвили, дело подлежит возвращению на рассмотрение.

Дочери 17, 18 и 19 лет убили отца ножом и молотком в июле 2018 года. По их словам, 57-летний Хачатурян причинял им психические и физические страдания.