Дело Ефремова направили в прокуратуру

Уголовное дело Михаила Ефремова направили в прокуратуру. Ожидается, что там утвердят окончательное обвинительное заключение. Это «360» подтвердил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Они нас по закону не должны предупреждать, но скорее всего, да. Срок (рассмотрения дела — прим. ред.) уже достаточный прошел, следователь, скорее всего, отправил дело», — ответил «360» Пашаев.

Ранее он частично признал, что в момент смертельной аварии актер находился за рулем. Сам артист признал себя виновным уже на следующий день после аварии.

ДТП с участием известного артиста произошло вечером 8 июня. Ефремов сел пьяным за руль и выехал на встречку на Садовом кольце. Машина артиста врезалась в фургон, в котором был курьер из Рязанской области. Мужчина от полученных травм умер в реанимации под утро. Виновника аварии поместили под домашний арест до 9 августа.

По статье 264 Уголовного кодекса за езду в нетрезвом виде, которая привела к гибели человека, Михаилу Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.