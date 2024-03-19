Происшествия 19 марта 2024, 10:20 Дело бывших топ-менеджеров энергетических компаний вернули в суд в Приморье Бывшим топ-менеджерам энергокомпаний в Приморье отменили оправдательный приговор Freepik

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В Приморье апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор бывшим топ-менеджерам компаний «Энергетические системы Востока» и «Дальневосточная энергетическая компания» по делу о растрате. Фигурантам вручили подписку о невыезде, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

В конце прошлого года Фрунзенский суд вынес оправдательный приговор бывшему первому замгендиректора ПАО «РАО „Энергетические системы (ЭС) Востока“» Нине Запрягаевой, бывшему финдиректору ПАО «РАО „ЭС (ЭС) Востока“» Алексею Яковлеву, бывшему замгендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Александру Ефремову из-за непричастности к преступлению.

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Их обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к растрате денег в особо крупном размере.

Сторона обвинения обжаловала приговор суда. Уголовное дело передали на пересмотр в тот же суд.

По данным следствия, в 2009-2015 годах Милуш с Ефремовым, Запрягаевой и Яковлевым украли у компании 687 миллионов рублей через фиктивные договоры на оказание услуг и благотворительности.

В 2020 году Милуша приговорили за растрату более чем 680 миллионов рублей к 2,5 года колонии, в также обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы озвучил приговоры четырем обвиняемым по делу о растрате средств «БФГ-кредита». Экс-главу банка и двух менеджеров отправили на семь лет в колонию, еще одной соучастнице дали пять лет.