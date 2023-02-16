Происшествия 16 февраля 2023, 20:12 Дело бывшего зампреда ЦБ Корищенко вернули в Генпрокуратуру «Коммерсант»: суд вернул дело экс-зампреда Центробанка Корищенко в Генпрокуратуру РИА «Новости»

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Суд принял решение вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело, фигурантом которого является бывший заместитель Центробанка Константин Корищенко. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Поводом для соответствующих мер стало неверно указанное следствием место совершения преступления. Уточняется, что за время проведения работы над ошибками по делу может закончиться срок давности.

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Столичный суд начал рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является экс-банкир Константин Корищенко, в июле 2022 года. Ему вменяют хищение принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг стоимостью 1,4 миллиарда рублей. По версии следствия, преступление было совершено в 2013 году незадолго до отзыва лицензии у банка.

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Ранее Мосгорсуд оставил бывшего главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна под домашним арестом. Его обвинили в хищении 20 миллионов рублей из бюджета департамента здравоохранения Москвы. Брюна задержали в июле 2022 года.