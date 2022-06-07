Delivery Club принес извинения экс-главреду Vogue Долецкой за ДТП в Москве

Сервис доставки еды Delivery Club извинился перед бывшим главным редактором журнала Vogue Аленой Долецкой за ДТП с участием курьера в Москве. Об этом «360» рассказали в пресс-службе компании.

«Мы находимся на связи с командой Алены Долецкой. Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие», — заявили в компании.

Также Delivery Club принес свои извинения Долецкой и ее команде, пожелав журналистке скорейшего выздоровления.

Днем 7 июня стало известно, что неизвестный на велосипеде сбил Долецкую в Кропоткинском переулке, женщину госпитализировали с ушибом и переломом руки.