Происшествия 14 июня 2023, 12:25 Кадыров потребовал от украинской разведки всю информацию о местонахождении Делимханова Глава Чечни Кадыров сообщил, что не может связаться с раненым депутатом Делимхановым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Адам Делимханов не выходит на связь после того, как в СМИ появилась информация о его ранении. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — отметил глава республики.

Реклама

Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию, по какому именно месту и по каким позициям нанесли удар, из-за которого пострадал депутат. По словам главы Чечни, ему нужны эти сведения, чтобы «найти своего дорогого брата». Кадыров попросил посодействовать ему в этом вопросе и пообещал щедрое вознаграждение.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила каналу «Звезда» о ранении Делимханова. Таким образом в нижней палате парламента опровергли сообщения украинских СМИ, что депутат якобы погиб в Запорожской области. При этом где и как именно пострадал парламентарий, в Госдуме не уточнили.