Происшествия 13 июня 2023, 00:19 Дельфины перепугали туристов у берегов Анапы Туристы перепутали дельфинов с акулами у берегов Анапы Freepik

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В Черном море у берегов Анапы туристы перепутали дельфинов с акулами и ударились в панику. Видео с плавающими среди людей дельфинами разместил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как туристы в панике пытаются выбраться на берег, приняв торчащие из моря плавники за акульи. Вероятно, недавний случай с нападением акулы в Хургаде впечатлил россиян, отметили в сообщении.

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Автор ролика пояснил, что у берегов Анапы в Черном море не водится опасных для людей акул. В соцсетях комментаторы разделились на два лагеря: одни проявили понимание и поддержали паникующих туристов, другие «порадовались» за дельфинов, которых не будут донимать излишним вниманием. Дельфины мирно поплавали у берега и, наведя панику, ретировались восвояси.

В Хургаде ранее акула напала на человека. Жертвой оказался молодой россиянин. Отец погибшего рассказал, что все произошло за 20 секунд, акула мгновенно утащила пловца под воду. Он назвал случившееся «абсолютно нелепым» стечением обстоятельств, так как этот пляж считается безопасным.