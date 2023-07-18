Происшествия 18 июля 2023, 04:30 Дельфины напали на людей в море и переломали им кости Дельфины напали на отдыхающих в Японии и переломали им кости Unsplash

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Агрессивные дельфины напали на отдыхающих на одном из пляжей в Японии. Люди вышли из воды покусанные и с переломами, сообщила местная газета The Asahi Shimbun.

Одним из пострадавших оказался 60-летний мужчина, который купался вместе с другом. Дельфин напал на японца в пяти метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. Морское млекопитающее несколько раз укусило мужчину, а также сломало ему ребра в четырех местах. Отдыхающие в тот момент на пляже сообщили о нападении правоохранителям.

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Позже выяснилось, что в тот же день от агрессивного дельфина пострадал 40-летний мужчина. Его укусили ща левую руку.

Полиция заявила, что только в этом сезоне получила уже шесть сообщений о нападениях дельфинов. Власти призвали людей держаться подальше от дельфинов в целях собственной безопасности.