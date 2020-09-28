«Делали подкопы, засыпали траву». Доброволец рассказал, как воронежцы вышли тушить крупный природный пожар

Природные пожары, которые бушуют под Воронежем, стихли. Сейчас в регионе нет крупных очагов возгорания. Так быстро потушить огонь удалось в том числе благодаря неравнодушным местным жителям. Об этом «360» рассказал волонтер Владимир, который тушил огонь в селе Новоподклетное.

«Сейчас, вроде, нет крупных очагов возгорания», — сообщил собеседник.

Владимир добавил, что живет неподалеку от села Новоподклетное, где накануне огонь подступил вплотную к домам.

«Сами жители домов стали делать подкопы и засыпать землей траву, чтобы огонь не подступал. Они сами поливали из шлангов стены домов, пока ждали пожарных. Мы подходили к пожарным расчетам, потому что они были не все укомплектованы. Где-то было по два человека — они физически не справлялись. Мы помогали им раскатывать рукава, скрепляли, соединяли и уже по всему лесу их перемещали», — отметил доброволец.

Несколько крупных природных пожаров начались в Воронежской области 27 сентября. Ранее местная жительница рассказала «360», что ЧП могло произойти из-за поджога — сухая трава и камыш горели на обоих берегах реки. Собеседница не исключила, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем во время засухи.