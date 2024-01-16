Происшествия 16 января 2024, 15:48 Декорация рухнула на рабочего в Большом театре Mash: рабочий сцены Большого театра попал в больницу из-за падения декорации РИА «Новости»

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Оператора сцены Большого театра госпитализировали после того, как его придавило декорацией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рабочий пострадал из-за падения декорации к опере Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», которую ставят в Большом театре в рамках сотрудничества с нью-йоркской Metropolitan Opera. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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По предварительным данным, конструкцию уронил на сотрудника его коллега — мастер сцены. После случившегося в театре начали внутреннюю проверку. Появилась версия о непреднамеренном причинении вреда здоровью, однако ее сейчас детально разбирают, поскольку технику безопасности могли нарушить оба работника.

В 2021 году в Большом театре погиб артист, на которого на глазах у зрителей опустилась декорация во время оперы «Садко». Мужчина скончался от удара по голове до приезда врачей.