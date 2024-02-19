19 февраля 2024, 23:09
Декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге
Mash: декана факультета журналистики УрФУ задержали на кинки-пати
Декана журналистского факультета УрФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину задержали на кинки-пати в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, их обнаружили на мероприятии во время полицейского рейда в клубе «Фабрика». Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у участников и задержали организаторов. По словам самого Некрасова, его добавили в общую группу вечеринки после того, как мужчина согласился прийти на нее.
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Ранее единственный ночной клуб в городе Белогорске в Амурской области закрыли. Причиной для таких мер послужил конкурс с раздеванием. Очевидцы опубликовали ролик с мероприятия, и он возмутил волонтера специальной военной операции. Он отметил, что в соцсетях распространили ложные данные об участии в конкурсе жен бойцов СВО.
Вузы
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