Происшествия 19 февраля 2024, 23:09 Декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге Mash: декана факультета журналистики УрФУ задержали на кинки-пати Freepik

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Декана журналистского факультета УрФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину задержали на кинки-пати в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, их обнаружили на мероприятии во время полицейского рейда в клубе «Фабрика». Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у участников и задержали организаторов. По словам самого Некрасова, его добавили в общую группу вечеринки после того, как мужчина согласился прийти на нее.

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