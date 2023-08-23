Происшествия 23 августа 2023, 14:02 Действующий храм в Брянской области впервые пострадал в результате обстрела ВСУ Брянская епархия сообщила, что в селе Зерново из-за обстрела ВСУ поврежден храм Пресс-служба Брянской епархии

Читать 360tv в

Храм в селе Зерново Брянской области получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Населенный пункт, расположенный в Суземском районе, попал под атаку Вооруженных сил Украины 22 августа. В результате обстрела пострадал деревянный храм. Осколки повредили остекление и фасад здания.

Реклама

«Это первый храм, пострадавший от обстрела ВСУ в Брянской епархии», — говорится в сообщении.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 августа получила массированный удар при попытке проникнуть на территорию Климовского района Брянской области.

О попытке прорыва ДРГ рассказал губернатор региона Александр Богомаз, сообщал «Царьград». Диверсанты планировали в Брянской области ряд терактов и провокаций, писал сайт kp.ru.