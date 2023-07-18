Происшествия 18 июля 2023, 14:46 Деятельность сообщества теневых банкиров пресекли на северо-западе Москвы МВД пресекло деятельность 13 теневых банкиров на северо-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-западе Москвы группу теневых банкиров. Незаконную деятельность осуществляли 13 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации следствия, местный житель создавал компании, а на пост генеральных директоров и учредителей он ставил подставные лица. Кроме этого, злоумышленник покупал реквизиты уже существовавших организаций.

Реклама

Организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений. Их офисы разместили на территории Москвы и Московской области.

Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За это они получали проценты. Заработок распределялся между всеми преступниками. Их доход составил более 230 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы», — рассказала Волк.

Против мошенников возбудили уголовные дела по статье о незаконной банковской деятельности. Всех участников преступления отпустили под подписку о невыезде.