Происшествия 11 апреля 2023, 12:21 Деятельность Шивелуча назвали опасной для внутренних и международных полетов Авиавласти России выпустили NOTAM об опасности вулкана Шивелуч для полетов РИА «Новости»

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Деятельность вулкана Шивелуч может представлять опасность для внутренних и международных полетов, сообщил ТАСС со ссылкой на извещение летному составу (NOTAM), изданное российскими авиавластями.

В извещении указано, что извержение вулкана до эшелона 520 возможно в любое время. Деятельность Шивелуча уже сейчас может быть опасной для международных полетов и авиарейсов внутри страны.

В связи с этим экипажам рекомендовали соблюдать осмотрительность, самостоятельно оценивать возможность выполнения полета в районе распространения вулканического пепла. Также требуется постоянно отслеживать актуальную информацию, подчеркнули в NOTAM.

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщал ранее, что извержение Шивелуча произошло 11 апреля, в 06:31 по местному времени. Из-за этого возникли проблемы с энергоснабжением в двух населенных пунктах. Их смогли оперативно устранить, хотя сотрудникам мешал пеплопад и мокрый снег.