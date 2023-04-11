11 апреля 2023, 12:21
Деятельность Шивелуча назвали опасной для внутренних и международных полетов
Авиавласти России выпустили NOTAM об опасности вулкана Шивелуч для полетов
Деятельность вулкана Шивелуч может представлять опасность для внутренних и международных полетов, сообщил ТАСС со ссылкой на извещение летному составу (NOTAM), изданное российскими авиавластями.
В извещении указано, что извержение вулкана до эшелона 520 возможно в любое время. Деятельность Шивелуча уже сейчас может быть опасной для международных полетов и авиарейсов внутри страны.
В связи с этим экипажам рекомендовали соблюдать осмотрительность, самостоятельно оценивать возможность выполнения полета в районе распространения вулканического пепла. Также требуется постоянно отслеживать актуальную информацию, подчеркнули в NOTAM.
Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщал ранее, что извержение Шивелуча произошло 11 апреля, в 06:31 по местному времени. Из-за этого возникли проблемы с энергоснабжением в двух населенных пунктах. Их смогли оперативно устранить, хотя сотрудникам мешал пеплопад и мокрый снег.
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