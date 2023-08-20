Происшествия 20 августа 2023, 15:50 Деятельность четырех украинских ДРГ пресекли в Запорожской области и ДНР Минобороны: ВС России пресекли работу четырех украинских ДРГ в Запорожье и ДНР РИА «Новости»

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Российские подразделения пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районах населенных пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное ДНР пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ», — указали в ведомстве.

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Бойцы армии России уничтожили более 130 военных ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Российская артиллерия также отразила восемь атак украинских подразделений в районах Работина и Вербового Запорожской области.

Ранее ВС России сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. С помощью дронов противник хотел осуществить очередной теракт.