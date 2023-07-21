21 июля 2023, 01:48
Дедушка пытался задушить свою внучку в Новой Москве
«Известия»: дедушка пытался задушить свою 13-летнюю внучку в Новой Москве
Пенсионер набросился на свою 13-летнюю внучку и попытался ее задушить. Нападение произошло 19 июля в поселении Московский, сообщили «Известия».
Девочка была квартире вместе со своим дедушкой. В какой-то момент пожилой мужчина напал на нее.
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«По каким-то неустановленным причинам он пытался задушить внучку», — рассказал источник издания.
Медики привезли девочку в больницу с расстройством вегето-сосудистой нервной системы. О ее состоянии информация не уточнялась. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Ранее в Санкт-Петербурге 62-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении своей шестилетней внучки. С заявлением о преступлении в полицию пришел отец пострадавшей. Следователи возбудили уголовное дело.
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Москва 2023
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