Происшествия 21 июля 2023, 01:48 Дедушка пытался задушить свою внучку в Новой Москве «Известия»: дедушка пытался задушить свою 13-летнюю внучку в Новой Москве РИА «Новости»

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Пенсионер набросился на свою 13-летнюю внучку и попытался ее задушить. Нападение произошло 19 июля в поселении Московский, сообщили «Известия».

Девочка была квартире вместе со своим дедушкой. В какой-то момент пожилой мужчина напал на нее.

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«По каким-то неустановленным причинам он пытался задушить внучку», — рассказал источник издания.

Медики привезли девочку в больницу с расстройством вегето-сосудистой нервной системы. О ее состоянии информация не уточнялась. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 62-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении своей шестилетней внучки. С заявлением о преступлении в полицию пришел отец пострадавшей. Следователи возбудили уголовное дело.