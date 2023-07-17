Происшествия 17 июля 2023, 23:02 Дедушка пришел в садик за своей внучкой, а увел чужого ребенка в Петербурге Дедушка забрал чужую внучку из детсада в Санкт-Петербурге Unsplash

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Пожилой мужчина пошел в детский сад за своей внучкой, а в итоге привел домой чужую девочку. Этот случай произошел в Невском районе города, написала «Фонтанка».

Родители пропавшего из детсада ребенка подняли по тревоге полицию. Девочка исчезла из дошкольного учреждения на улице Крыленко, 17. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали незамедлительно: по всем постам разлетелись ориентировки, задействовали оперативников и наряды ГИБДД.

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Девочку нашли быстро. Как выяснилось, ошибку допустил дедушка, которому доверили забрать из детсада внучку. Именно он увел чужого ребенка. Дома в путанице быстро разобрались, девочку вернули родителям.

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