Дедушка избил ребенка в Новосибирске. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Ленинского района Новосибирска проверит видео с камеры наблюдения, которое распространяют в соцсетях, на котором мужчина избивает маленького ребенка. По предварительным данным СК, над мальчиком издевался родной дедушка.

«По предварительной информации, в подъезде жилого дома по улице Романтиков в Ленинском районе Новосибирска мужчина причинил ребенку телесные повреждения. Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка», — говорится в релизе на сайте прокуратуры.

В Следственном комитете региона сообщили, что ребенка избил собственный дедушка. Он присматривал за внуком.

Следователи проводят расследование, после чего примут процессуальное решение.

Ранее в группе «Инцидент. Новосибирск» появилось видео с камеры наблюдения в одном из подъездов Новосибирска. На нем пожилой мужчина бьет маленького ребенка в присутствии двух других детей. На защиту мальчика встала соседка.