26 декабря 2019, 18:33
Дед Мороз умер в детском саду Заполярья во время раздачи подарков
Новогодний утренник в Детском саду Североморска закончился смертью актера, который исполнял роль Деда Мороза. Как сообщил очевидец происшествия в сообществе «Североморск Онлайн» во «ВКонтакте», смерть актера наступила в тот момент, когда он раздавал подарки.
«Дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье. Большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают», — написал автор поста.
Информацию о смерти игравшего Деда Мороза актера «Интерфаксу» подтвердили в мурманском главке СК.
Там уточнили, что следственный отдел закрытого административного территориального образования проводит проверку. Для выяснения причин назначена судебно-медицинская экспертиза.
«По предварительной информации, имела место естественная смерть», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что мужчине был 51 год. Пока не известно, работал ли он в детском саду, или был приглашенным актером.