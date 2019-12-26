Дед Мороз умер в детском саду Заполярья во время раздачи подарков

«Дети не успели понять происходящее. Мои соболезнования семье. Большое горе. Не отчаивайтесь. Волшебники не умирают», — написал автор поста.

Информацию о смерти игравшего Деда Мороза актера «Интерфаксу» подтвердили в мурманском главке СК.

Там уточнили, что следственный отдел закрытого административного территориального образования проводит проверку. Для выяснения причин назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительной информации, имела место естественная смерть», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что мужчине был 51 год. Пока не известно, работал ли он в детском саду, или был приглашенным актером.