18 декабря 2019, 15:28
Дед Мороз нарушил ПДД в Казани
Сотрудники ГИБДД оштрафовали Деда Мороза в центре Казани. Его сани буксировал Mercedes. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на муниципальную службу полка ДПС Казани.
По информации «Царьграда», новогоднего волшебника и водителя иномарки наказали на 13,5 тысячи рублей за опасное вождение.
«В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом. Он фиксировал свое передвижение на модный смартфон», — уточнила полиция.
По словам правоохранительных органов, на мужчину за рулем Mercedes и Деда Мороза составили шесть протоколов.