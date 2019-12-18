    18 декабря 2019, 15:28

    Дед Мороз нарушил ПДД в Казани

    Ольга Ситникова

    Сотрудники ГИБДД оштрафовали Деда Мороза в центре Казани. Его сани буксировал Mercedes. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на муниципальную службу полка ДПС Казани.

    По информации «Царьграда», новогоднего волшебника и водителя иномарки наказали на 13,5 тысячи рублей за опасное вождение.

    «В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом. Он фиксировал свое передвижение на модный смартфон», — уточнила полиция.

    По словам правоохранительных органов, на мужчину за рулем Mercedes и Деда Мороза составили шесть протоколов.