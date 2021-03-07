Дебоширы напали на врачей и попытались угнать скорую в Москве

Нетрезвая компания вызвала скорую помощь в Москве, после чего напала на фельдшеров. Дебоширы избили водителя и попытались угнать машину скорой помощи.

Согласно предварительной информации, собравшиеся люди вызвали бригаду скорой помощи после того, как один из мужчин поранился. Когда медики поднимались на лифте на указанный этаж, дебоширы стали стучать по дверям лифта и кричать, чтобы фельдшеры поторопились. В итоге врачи застряли между этажами, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Компания отвела раненого мужчину вниз, а затем начала конфликтовать с водителем скорой. Молодые люди требовали, чтобы пострадавшего отвезли в больницу, но водитель ответил отказом. После этого дебоширы попытались угнать машину. Сообщается, что участники инцидента были в состоянии алкогольного опьянения и избили водителя скорой.

Телеканал опубликовал видео с места конфликта. На кадры попали несколько человек, которые открыли двери и вытащили из автомобиля носилки. Один из мужчин при этом набросился на водителя. Официальной информации о нападении на фельдшеров пока не было.