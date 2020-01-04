Дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских, которые приехали после сообщения о драке. Стражам порядка пришлось стрелять в воздух.

Сообщение о драке поступило в полицию в 20:45 (16:45 по московскому времени) 3 января. Дебоширы устроили потасовку в центре города, на улице Ленина, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе новосибирского управления МВД.

«На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Дебоширов задержали, нападавшими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 22 и 26 лет. Один из задержанных ранее привлекался по делу о незаконном обороте наркотиков.

После нападения на полицейских следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье дебоширам грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о помещении их под стражу.