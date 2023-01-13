Происшествия 13 января 2023, 11:56 «Дебоширов уже нет, беременных тоже». Самолет после трех ЧП долетел из Бангкока в Москву Самолет из Бангкока приземлился в Москве после экстренной посадки в Узбекистане freepik

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В аэропорту Шереметьево приземлился самолет, который 12 января вылетел из Бангкока и совершил экстренную посадку в Самарканде. Сначала рейс задержали, потом на нем произошла потасовка, а после — начались роды. Об этом «Известиям» рассказал один из пассажиров.

«Вот только приземлились из Узбекистана в Шереметьеве. На борту дебоширов уже нет, беременных тоже», — сказал мужчина.

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Он назвал этот полет удивительным приключением, потому что всего за одну поездку на борту случились сразу три происшествия. Сначала задержали вылет, затем два пассажира подрались со стюардессой. По словам мужчины, они ругались матом, кричали и угрожали. Друзей собирались высадить в Кабуле или Исламабаде, но в 17:52 (15:52 по московскому времени) приземлились в Самарканде. Из-за переполоха беременная женщина в бизнес-классе почувствовала себя плохо, начались схватки, ее передали медикам. После этого пьяные пассажиры доставили экипажу «очень много хлопот».

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На земле у самолета обнаружили техническую неисправность. Пассажир рассказал, что «Аэрофлот» отправил в Узбекистан два своих самолета. Он летел первым рейсом, второй назначили сразу за ним. На борту при посадке в Самарканде находились 364 человека.