Дебоширку сняли с рейса из Москвы в Анталью

Одна из пассажирок устроила дебош в самолете, который должен был вылететь из Москвы в Анталью. В итоге агрессивную женщину пришлось забрать сотрудникам полиции.

На кадрах, снятых на борту самолета, видно, что женщину пытались вывести стразу трое правоохранителей. При этом пассажирка сопротивлялась, не давая сдвинуть себя с места. В какой-то момент она даже попыталась ударить сотрудницу полиции. Все происходящее снимали на телефоны остальные пассажиры. Некоторые хлопали и выкрикивали: «Уходи». Кто-то даже предлагал свою помощь полицейским.

Женщина устроила скандал из-за просьбы надеть маску, пишут СМИ. Она начала хамить бортпроводникам, которым в итоге пришлось вызвать правоохранителей. Прибывшим сотрудникам полиции все же удалось вывести дебоширку из самолета.

Борт должен был вылететь 4 сентября из Москвы в Анталью. Всего в самолете находились порядка 400 человек. Снятую с рейса пассажирку доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Женщине грозит штраф, но также полицейские могут прибегнуть к более серьезному наказанию.