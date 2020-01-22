    22 января 2020, 23:50

    Дебоширку с рейса «Уфа — Дубай» связали скотчем, чтобы не садиться в Иране

    Анатолий Минкин

    Пьяная жительница Башкирии устроила дебош на борту самолета, летящего по маршруту «Уфа — Дубай». Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пассажирку рейса, поведение нетрезвой хулиганки настолько вывели из себя экипаж корабля, что они чуть не посадили самолет в Иране.

    По словам свидетельницы, сначала пьяная женщина громко пела и танцевала на своем месте, а потом начала бросаться на пассажиров с матом и руганью.

    «Она была в таком состоянии, что не могла себя контролировать», — пожаловалась туристка.

    Мужчин, которые пытались ее утихомирить, она избивала сумкой и кулаками. На просьбы бортпроводников она тоже не реагировала. В итоге ей связали руки скотчем. Видео с места очевидцы разместили в социальных сетях.

    На появившихся кадрах видно, как один мужчина держит дебоширку, а другой наматывает ей на руки скотч. Рядом стоят две проводницы.

    По словам свидетельницы, скотч не особо помог и «концерт» снова продолжился. Все продолжалось около 40 минут. Командир экипажа даже пригрозил, что если женщина не успокоится, то он вынужден посадить самолет в Иране.

    Через некоторое время женщина устала и заснула. Следующие два часа полета прошли в тишине.