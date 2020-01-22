По словам свидетельницы, сначала пьяная женщина громко пела и танцевала на своем месте, а потом начала бросаться на пассажиров с матом и руганью.

«Она была в таком состоянии, что не могла себя контролировать», — пожаловалась туристка.

Мужчин, которые пытались ее утихомирить, она избивала сумкой и кулаками. На просьбы бортпроводников она тоже не реагировала. В итоге ей связали руки скотчем. Видео с места очевидцы разместили в социальных сетях.

На появившихся кадрах видно, как один мужчина держит дебоширку, а другой наматывает ей на руки скотч. Рядом стоят две проводницы.

По словам свидетельницы, скотч не особо помог и «концерт» снова продолжился. Все продолжалось около 40 минут. Командир экипажа даже пригрозил, что если женщина не успокоится, то он вынужден посадить самолет в Иране.

Через некоторое время женщина устала и заснула. Следующие два часа полета прошли в тишине.