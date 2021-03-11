Дебошира задержали в тюменском аэропорту

В тюменском аэропорту поймали пьяного пассажира, который дважды устроил дебош в здании аэровокзала. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что мужчина пытался улететь в село Толька, однако попал в полицейское отделение из-за неподобающего поведения. На него составили административный протокол и отпустили. Вернувшись в аэропорт, дебошир снова выпил и устроил скандал. После повторного задержания он напал на сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело.