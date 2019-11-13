Дебошира с ножом задержали в Башкирии благодаря тревожной кнопке

Около 23 часов 12 ноября сигнал тревоги поступил на пункт централизованной охраны Росгвардии из охраняемой квартиры.

Прибывший на место экипаж группы задержания обнаружил на пороге квартиры пьяного мужчину. Он стал угрожать росгвардейцам кухонным ножом.

Дебошира обезаружили и задержали. Он оказался 44-летним ранее не судимым супругом женщины, которая и нажала тревожную кнопку в ходе конфликта. Мужчину передали полиции, идет разбирательство.