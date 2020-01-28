28 января 2020, 11:25
Дебошира из Калуги вывели в аэропорту Санкт-Петербурга
В Пулково сотрудникам полиции пришлось подниматься на борт самолета из Калуги, чтобы вывести пьяного пассажира, который вел себя неадекватно, написал портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СЗФО.
Экипаж самолета, прибившего из Калуги, отправили сообщение в полицию, в котором говорилось о пьяном пассажире. Он был буйным и оскорблял окружающих, своими действиями мог кому-то навредить.
Медицинское освидетельствование установило у мужчины состояние опьянения. В отношении него составили административный протокол.