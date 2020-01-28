Дебошира из Калуги вывели в аэропорту Санкт-Петербурга

Экипаж самолета, прибившего из Калуги, отправили сообщение в полицию, в котором говорилось о пьяном пассажире. Он был буйным и оскорблял окружающих, своими действиями мог кому-то навредить.

Медицинское освидетельствование установило у мужчины состояние опьянения. В отношении него составили административный протокол.