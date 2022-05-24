Дебошир со стажем. Мужчина разнес топором домофон жилого дома в Ишимбае

Соседка башкирского дебошира, который разбил топором домофон на улице Молодежной в Ишимбае, рассказала «360» о странностях в его поведении. По ее словам, мужчина имеет зависимость и регулярно устраивает опасные выходки.

Видео с камеры наблюдения появилось в соцсетях. Мужчина 35-37 лет подошел с топором ко второму подъезду дома по улице Молодежной, 10, и начал разбивать домофон. Аппарат он в итоге выбил, а сам пропал — жительница соседнего подъезда подозревает, что его могла задержать полиция.

В этом дворе о дебошире ходят легенды, местные жители обходят окна его квартиры на первом этаже первого подъезда стороной. Мужчина переехал туда два-три года назад, после смерти бабушки и начал вести себя неадекватно. Однажды он бегал по двору голышом мимо детской площадки.

«Он вышел со своего балкона, не открывая окон, разбив стекла. Взрослые парни увидели, побежали за ним. Тогда приезжала полиция», — рассказала она.

Хулиган регулярно прокалывает колеса машин, припаркованных у его подъезда, и выбрасывает мебель из окон. В прошлом году даже напал с битой на «десятку» — ему не понравилось, что ее оставили не на парковке, а во дворе. Женщина уверена, что сосед имеет проблемы с запрещенными веществами. Ее покойный родственник тоже страдал от зависимости и дружил с ним, они проводили много времени вместе.

Соседи обращались после его выходок в полицию. Она выезжала на место, составляла протоколы, проводила расследования, но каждый раз он возвращался. Бывают периоды, когда буйного соседа не слышно, но потом все повторяется.