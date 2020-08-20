Дебошир из Красноярска сжег чужой мотоцикл. Видео

В Красноярске мужчина решил поджечь стоявший на улице мотоцикл. Он облил транспортное средство горючим и подпалил. Поджигателя удалось поймать при помощи соседей и передать полиции.

Видеозапись инцидента разместили в паблике «ЧП Красноярск» социальной сети «ВКонтакте». Местный житель сжег мотоцикл «Урал», припаркованный на улице Алексеева. Очевидцы уверяют, что он был в неадекватном состоянии и несколько часов просто кричал возле дома.

Владелец сгоревшего транспортного средства рассказал в комментариях к записи, что после случившегося дебошир отправился спокойно гулять в близлежащий квартал. Там его и поймали при помощи соседей. На место происшествия вызвали пожарных.

«На вопрос „Зачем?“ сказал просто: не знаю…», — отметил хозяин мотоцикла. Кто-то заметил, что мотоциклистов не любят многие.

Источник фото: «ВКонтакте»

Разбирающиеся в технике пользователи ему посочувствовали: собрать такого «железного коня» довольно непросто. Нужно найти необходимые детали, и стоят они недешево.