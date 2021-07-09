Пассажир рейса Махачкала — Москва устроил дебош на борту самолета. Мужчина отказывался надеть маску, а когда на место вызвали полицию, ударил одного из правоохранителей по голове.

Происходящее сняли на видео другие пассажиры рейса. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются надеть на дебошира наручники, скрутив ему руки на спиной. Но тот активно сопротивляется.

Борьба происходит в проходе между креслами. Мужчина периодически заваливается то на одну сторону, то на другую. Все это сопровождается громким плачем перепуганных детей. В конечном итоге дебошира получается вывезти из салона.

В пресс-службе транспортной полиции по СКФО уточнили, что дебош устроил 29-летний житель Махачкалы. В отношении него составили административные протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. По этим статьям КоАП ему грозит арест на 15 суток.

В ведомстве отметили, что в салоне самолета пассажир ударил полицейскому «в область головы». За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена уже уголовная ответственность. Материалы об этом были переданы в следственные органы.