«Даже в машине горячо». Горящий лес вдоль трассы в Рязанской области сняли на видео

Крупный лесной пожар вспыхнул в Рязанской области, возле трассы Москва — Тамбов. По словам очевидцев, пламя подбирается все ближе к дороге, из-за чего даже в машине становится невыносимо горячо. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

По словам авторов видео, огонь распространяется в сторону заправки, а на дороге очень плохая видимость из-за дыма.

В региональном главке МЧС уточнили, что на полях загорелись остатки стеблей злаков. Для тушения на место прибыли 12 человек и четыре единицы техники. По предварительной информации, площадь пожара составила один гектар. Огонь быстро ликвидировали.

Для регулирования движения транспорта на месте организовали дежурство отряда ГИБДД.

По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Рязанской области стала самой большой в Центральном федеральном округе и, по последним данным, превышает 355 гектаров, сообщил «МК Рязань».

В ближайшие дни в регионе будет действовать четвертый класс пожарной опасности. Температура воздуха днем может подниматься до +32 градусов. А осадков не ожидается, уточнила газета «Известия». Спасатели призвали местных жителей не посещать леса и не разводить костры на природных территориях.