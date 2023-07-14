Происшествия 14 июля 2023, 11:50 «Даже не понял, что случилось». Депутат Чернышов попал в аварию Зампред Госдумы Чернышов заявил, что в момент ДТП в Москве он сидел на пассажирском месте РИА «Новости»

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Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов подтвердил, что попал в ДТП. В момент аварии он находился на пассажирском сиденье и получил травму руки. Заявление депутата прислал «360» его помощник Александр Солонкин.

«За рулем был профессиональный водитель, я говорил по телефону на заднем сидении. Даже не понял, что случилось», — сказал депутат.

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Никто, кроме парламентария, в аварии не пострадал. Он ударил руку. Врачи приняли во внимание старую травму и решили на всякий случай зафиксировать руку лангетой. Борис Чернышов вернется к работе через несколько дней.

Авария произошла вечером 13 июля на Шереметьевском шоссе в сторону аэропорта, сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, депутата оставили в больнице с переломом плечевой кости.

Борис Чернышов выдвинулся от ЛПДР на пост мэра Москвы, сообщил «Царьград». Его соперниками станут действующий градоначальник Сергей Собянин, Дмитрий Гусев из «Справедливой России — За правду» и Леонид Зюганов из КПРФ. Выборы пройдут в сентябре.