Эксклюзив 13 декабря 2022, 19:08 «Даже кот остался жив». Соседи спасли девушку, выпрыгнувшую из окна при пожаре в Екатеринбурге Сосед выпрыгнувшей из окна горящей квартиры жительницы Екатеринбурга рассказали о спасении

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В Екатеринбурге девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры на четвертом этаже — внизу ее уже ждали соседи с растянутым пледом. Ей удалось спастись. Очевидец происшествия Наталья рассказала «360», что сначала девушке кричали снизу, чтобы она не спешила и подождала спасателей, но потом она, «видно, начала задыхаться», поэтому пошла на крайние меры.

Момент прыжка попал на видео. Судя по ролику, пожар был серьезным: из окна верхнего этажа вовсю валил черный дым.

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«Я пошла на балкон, смотрю — пока ни „скорой“, ни пожарных. В окне женский силуэт появился. Девушка начала сетку москитную трясти, выбила ее и голову высунула, у нее тряпка была у носа», — рассказала Наталья.

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По ее словам, через некоторое время девушка отошла и вернулась уже с покрывалом. Судя по всему, вначале она пыталась потушить им огонь, но ничего не вышло.

«Еще минут пять проходит, мужчина прибежал, внизу был какой-то диалог. <…> Она снова из окна высунулась сильно. Потом люди начали сбегаться, говорят: сиди до последнего, сейчас приедут пожарные. Когда растянули плед, она уже, видать, задыхаться начала», — продолжила Наталья.

После того как девушка прыгнула, ее закутали в тот же плед. О том, что было дальше, рассказал один из ее спасителей, Сергей.

«Когда девушка упала, я говорил, чтобы ее не трогали, потому что не рекомендуется трогать человека после падения с большой высоты. Пожарные подъехали, проверили пульс, дыхание — все было на месте. Она жива. Кстати, даже кот ее остался жив», — отметил Сергей.

Он подчеркнул, что прыжок на растянутое внизу покрывало — стандартная процедура при пожаре, о которой рассказывают на курсах ГО ЧС. Оттуда же мужчина знал и о мерах первой помощи, в том числе о том, что девушку не стоило сразу пытаться поднять на ноги.

«Я думаю, исход зависел от нее, так как она своевременно все сделала — скинула нам плед, а потом мы попытались спасти ее», — добавил Сергей.