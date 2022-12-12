Эксклюзив 12 декабря 2022, 13:20 «Даже камера не помогла». Многодетную вдову из Нижнего Тагила замуровали в квартире монтажной пеной Многодетная вдова из Нижнего Тагила рассказала, как ее квартиру замазали монтажной пеной

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В Нижнем Тагиле вдову с тремя детьми ночью замуровали в квартире. Неизвестный замазал их дверь монтажной пеной и сбежал. Женщина рассказала «360», что преступником мог стать сотрудник местной фирмы по установке окон.

Ночью 11 декабря к двери квартиры на улице Гвардейской пришел человек в черной куртке, перчатках и с пакетом. Он подложил под дверь экскременты, достал баллон монтажной пены, замазал два замка, глазок и попытался пройтись по периметру двери, но что-то пошло не так — пена стала разлетаться во все стороны, запачканный злоумышленник испугался, схватил вещи и убежал. Утром хозяева квартиры решили выгулять собаку, но выйти не смогли. Чтобы понять, что случилось, они посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, а потом вызвали полицию.

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«Я не знаю, женщина это или мужчина, понять не могу. Если смотреть на брюки, они мужские. Я подумала, что девушка, из-за того, что она не смогла справиться с баллоном монтажной пены. С другой стороны, как будто это мужчина — не женская куртка», — сказала она.

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Женщина попыталась вспомнить конфликты и заподозрила владельцев местной фирмы, которая поставила на ее кухне некачественное окно. Она купила раму в рассрочку за 34,2 тысячи рублей. Подошел срок последнего платежа, но окно не заменили, поэтому женщина пригрозила иском в суд и отказалась платить.

«После этого все произошло. И вот у кого-то ведь имеется монтажный пистолет, там же не просто баллон — разве человек будет тратиться на это, покупать баллон и монтажный пистолет для пены за тысячу рублей, чтобы просто прийти мне замки замазать? Значит, у людей есть вот этот вот баллон, вот эти пистолеты», — сказала женщина.

Она написала заявление в полицию и провела свое расследование — обошла соседей, посмотрела, носит ли кто-то из них такую куртку. Подозреваемых не нашла. Женщина считает, что человек, который зашел, имел свой ключ от подъезда и приехал на машине — ночью падал снег, а на нем чистая черная куртка.

«Камеру поставила для перестраховки себя и своих детей, ведь это новая квартира, мы здесь никого не знали. Получается, даже камера не помогла, потому что человек так зашифровался», — сказала она.

Владелица квартиры опубликовала видео с камеры в соцсетях. Не все подписчики местного паблика встали на ее сторону — некоторые заподозрили, что она кому-то насолила. Источники группы «Инцидент Нижний Тагил» в полиции подтвердили их догадку и сказали, что знакомы с женщиной — до недавнего времени она жила на улице Землячки и ругалась с соседями, заявления подавали обе стороны.