Эксклюзив 18 января 2024, 14:23 «Даже дом словно тряхнуло». Петербурженка рассказала о перехвате беспилотника Жительница Петербурга рассказала об испуге от громкого хлопка при перехвате БПЛА РИА «Новости»

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Жительница Канонерского острова в Санкт-Петербурге, слышавшая минувшей ночью звуки перехвата беспилотника, поделилась с «360» впечатлением от произошедшего. Женщина призналась, что очень испугалась, ей даже показалось, что после громкого хлопка дом словно тряхнуло.

«Был грохот, я посмотрела на часы — это был час ночи, хлопок был громкий, даже дом тряхнуло, такое было ощущение, будто кровать вздрогнула, такое субъективное ощущение», — рассказала собеседница «360».

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Петербурженка уточнила, что живет в панельке под ЗСД, с учетом этого, ей сложно оценить, был ли перед хлопком какой-либо гул.

«Испугалась, честно говоря. Хлопок громкий был один. Потом еще полчаса собаку по квартире найти не могла. Живность тоже очень испугалась. Ощущения не из приятных», — заключила она.

Утром 18 января администрация Ленобласти сообщила, что в результате перехвата беспилотника над территорией региона пострадавших и разрушений нет.

О перехвате беспилотника самолетного типа над Ленобластью минувшей ночью также сообщило Минобороны.

«Около 01:30 [по московскому времени] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Подмосковья и один перехватили над территорией Ленобласти, уточнили в министерстве.