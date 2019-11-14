Давка произошла на распродаже тостеров в Иваново. Видео

Магазин электроники в Иваново устроил распродажу техники. Цены оказались настолько привлекательными, что местные жители чуть не снесли дверь в торговый центр.

Видео давки накануне старта акции было опубликовано в сообществе «Новости и происшествия Иваново» в социальной сети «ВКонтакте».

Желающие купить тостер за 199 рублей столпились возле входа в магазин и ждали, когда их пустят внутрь.

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Сотрудники, судя по кадрам, испугались напористости покупателей. Кто-то из них даже предложил «нажать на кнопку» и вызвать охрану. Однако до прямых столкновений дело не дошло.

Тостеры по акции, заметили в соцсети очевидцы, раскупили буквально за секунды. Вместе с ними с полок забрали и другие товары.

«В 10:05 тостеров уже не было», — написали в комментариях к ролику очевидцы. По их словам, всего продали 27 таких приборов по акционной цене.