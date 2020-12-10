10 декабря 2020, 08:54
Датчик разгерметизации сработал перед посадкой пассажирского самолета в Абакане
Embraer-170 авиакомпании S7 совершил аварийную посадку в Абакане. Во время полета сработал датчик разгерметизации двери. Прокуратура проверяет обстоятельства происшествия.
«Сейчас самолет осматривается авиатехниками. Для выполнения последующих рейсов авиаперевозчик направил в Абакан резервный борт», — приводит «Коммерсантъ» слова и. о. Западно-Сибирского транспортного прокурора Валерия Макарова.
Собеседник издания рассказал, что самолет летел из Новосибирска в Абакан. Во время полета датчик технической неисправности, который сообщил о разгерметизации двери. Экипаж благополучно посадил Embraer-170 в аэропорту назначения. На борту самолета находились 46 человек. Никто не пострадал.
Сотрудники надзорного ведомства проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов.